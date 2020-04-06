Украинцы в соцсетях высмеяли ужесточение карантина

Украинцы в соцсетях активно обсуждают усиление карантинных мер на фоне распространения коронавируса SARS-CoV2. Как выяснили журналисты «Фразы», Сеть заполонили фотожабы и высказывания преимущественно касающиеся запрета на посещение парков и лесов под угрозой крупных штрафов.

При этом можно также найти юридические советы относительно того, как себя вести с представителями правоохранительных органов.

Как сообщала «Фраза», с сегодняшнего дня в Украине ужесточаются ограничительные мероприятия, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением Кабинета министров № 255 от 2 апреля до 24 апреля в Украине будет действовать запрет на:

— пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

— перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

— пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения совершеннолетних;

— посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

— посещение спортивных и детских площадок;

— проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и пр.) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

При себе теперь также необходимо иметь удостоверение личности.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн. А в отдельных случаях — вплоть до уголовной ответственности.