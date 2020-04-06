Стало известно, кто из депутатов заразился коронавирусом. И кто еще может заразиться

По состоянию на 6 апреля коронавирусом заразились 8 народных депутатов Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своем канале в Telegram написал народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура.

По его словам, больше всего заразившихся во фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь».

При этом он дал понять, что еще 7 депутатов могли заразиться от внефракционной Анны Скороход.

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2020 года стало известно о заболевании коронавирусом народного депутата из группы «Доверие» Сергея Шахова.

24 марта тесты подтвердили наличие коронавирусной инфекции в организме у внефракционного народного депутата Украины Сергея Рудика.

По данным СМИ, они могли заразиться на горнолыжном курорте в французском Куршевеле.