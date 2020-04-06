С завтрашнего дня попасть в Украину можно будет лишь на автомобиле. И то не везде

С завтрашнего дня Государственная пограничная служба Украины запретит пересечение границы любым способом, кроме как на автотранспорте, для которого останутся открытыми 19 пунктов пропуска. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, как сообщается, в соответствии с обновленным распоряжением Кабинета Министров Украины «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения» с 00.00 ч. 7 апреля 2020 года временно будут закрыты 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах будет временно прекращено пешеходное сообщение.

Пограничники напомнили, что другими распорядительными документами временно закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения.

В то же время исключения возможны в отношении эвакуационных рейсов по решению соответствующих министерств и ведомств.

Как сообщала «Фраза», 15 марта 2020 года Украина на две недели закрыла границу для въезда иностранных граждан. 16 марта были закрыты «сухопутные» КПП, а 17 марта — авиасообщение.

25 марта Кабинет министров Украины принял решение к концу дня пятницы, 27 марта, остановить движение через границу с любой стороны в связи с распространением коронавируса.

В то же время по подсчетам главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко, с 13 марта в Украину въехали около 650 тыс. человек.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел с 12 марта 2020 года карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса. В частности, в стране запрещены массовые собрания более 200 человек.