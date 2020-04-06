Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

С завтрашнего дня попасть в Украину можно будет лишь на автомобиле. И то не везде

С завтрашнего дня попасть в Украину можно будет лишь на автомобиле. И то не везде

С завтрашнего дня Государственная пограничная служба Украины запретит пересечение границы любым способом, кроме как на автотранспорте, для которого останутся открытыми 19 пунктов пропуска. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, как сообщается, в соответствии с обновленным распоряжением Кабинета Министров Украины «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения» с 00.00 ч. 7 апреля 2020 года временно будут закрыты 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах будет временно прекращено пешеходное сообщение.

Пограничники напомнили, что другими распорядительными документами временно закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автобусного сообщения.

В то же время исключения возможны в отношении эвакуационных рейсов по решению соответствующих министерств и ведомств.

Как сообщала «Фраза», 15 марта 2020 года Украина на две недели закрыла границу для въезда иностранных граждан. 16 марта были закрыты «сухопутные» КПП, а 17 марта — авиасообщение.

25 марта Кабинет министров Украины принял решение к концу дня пятницы, 27 марта, остановить движение через границу с любой стороны в связи с распространением коронавируса.

В то же время по подсчетам главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко, с 13 марта в Украину въехали около 650 тыс. человек.

Напомним, Кабинет министров Украины ввел с 12 марта 2020 года карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса. В частности, в стране запрещены массовые собрания более 200 человек.

Тэги: Кабинет Министров Украины, здоровье, эпидемия, граница, Государственная пограничная служба Украины, авто, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

03.04.20 09:15

Осколки былой дружбы: славянский шлейф войны на Донбассе

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
03.04.20 08:17

Сборная Украины: наш матч века №2

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Не только индексация: какие выплаты получат пенсионеры из-за коронавируса
06.04.20 15:36

Не только индексация: какие выплаты получат пенсионеры из-за коронавируса

Автор: «Апостроф»

Выбор редакции
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Власть стремится расчеловечить граждан Украины
Доктор Зеленский и его трагифарсовый карантин
Доктор Зеленский и его трагифарсовый карантин
«Масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года
«Масонская» песня Мадонны напророчила эпидемию коронавируса еще весной 2019 года
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Стало известно, кто из депутатов заразился коронавирусом. И кто еще может заразиться

Стало известно, кто из депутатов заразился коронавирусом. И кто еще может заразиться
06.04.20 16:02
260
Последние новости
06.04.20 16:36

Пандемия коронавируса породила новую неожиданную проблему
06.04.20 16:34

На Благовещение православные могут молиться дома
06.04.20 16:02

Стало известно, кто из депутатов заразился коронавирусом. И кто еще может заразиться
06.04.20 15:32

Отряд полицейских задержал мужчину, пытавшегося вплавь попасть в Гидропарк в Киеве
06.04.20 15:11

ДТП во Львовской области: погибли девятнадцатилетние полицейские
06.04.20 14:42

С завтрашнего дня попасть в Украину можно будет лишь на автомобиле. И то не везде
06.04.20 14:28

На Черниговщине духовенство и прихожане УПЦ доставили продукты медикам и неимущим
Фото и Видео
Отряд полицейских задержал мужчину, пытавшегося вплавь попасть в Гидропарк в Киеве
Отряд полицейских задержал мужчину, пытавшегося вплавь попасть в Гидропарк в Киеве
Отряд полицейских задержал мужчину, пытавшегося вплавь попасть в Гидропарк в Киеве
Отряд полицейских задержал мужчину, пытавшегося вплавь попасть в Гидропарк в Киеве
В Одессе православная молодежь накормила 650 нуждающихся
В Одессе православная молодежь накормила 650 нуждающихся
В Житомирской области несколько дней горит лес
В Житомирской области несколько дней горит лес
В Киеве православные волонтеры кормят бездомных
В Киеве православные волонтеры кормят бездомных
В Виннице УПЦ передала медикам 3 тыс тестов на коронавирус
В Виннице УПЦ передала медикам 3 тыс тестов на коронавирус
Коронавирус в Украине: данные на 6 апреля 2020
Коронавирус в Украине: данные на 6 апреля 2020
Пожарные тушат сразу два возгорания в Чернобыльской зоне
Пожарные тушат сразу два возгорания в Чернобыльской зоне
В Одессе сестры милосердия раздали антисептики и тексты молитв об избавлении от пандемии
В Одессе сестры милосердия раздали антисептики и тексты молитв об избавлении от пандемии
Ученые показали новое фото коронавируса COVID-19
Ученые показали новое фото коронавируса COVID-19
Что будет если прочитать coronavirus наоборот и при чем здесь число 666?
Что будет если прочитать coronavirus наоборот и при чем здесь число 666?
fraza.ua
Новости блогосферы
05.04.20 22:05

Власть стремится расчеловечить граждан Украины
31.03.20 10:56

В Украине начинается новый период — распад и расползание государства
29.03.20 12:49

Вылазьте из своих нор: коллапс страны убьет всех!
22.03.20 16:20

Коронавирусное Евангелие от церковных либералов

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.