На Запорожье православные доставили пожилым людям продукты

В Запорожской области священнослужители и верующие Украинской Православной Церкви доставили пожилым людям продукты. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии, 5 апреля настоятель храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в селе Константиновка архимандрит Макарий (Шадрин) передал от социально-православной группы «Благо» продуктовые наборы пожилым прихожанам.

Социально—православная группа «Благо», созданная при храме по поручению батюшки, работает на протяжении 4 лет.

В Запорожье пономарь храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на своем автомобиле доставил нуждающимся муку.

«В условиях государственного карантина многие люди по состоянию здоровья не имеют возможности вести обычную жизнь, и даже обеспечить свои семьи самым необходимым», — отметили в епархии.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Одессе православная молодежь накормила 650 нуждающихся.