ДТП во Львовской области: погибли девятнадцатилетние полицейские

В воскресенье, 5 апреля, во Львовской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», о трагедии сообщает местная полиция.

Жертвами аварии стали два сотрудника правоохранительных органов – это капрал полиции Игорь Цюпка и младший инспектор-кинолог Кинологического центра и рядовой полиции Юрий Савка.

Ребятам было по девятнадцать лет.

При этом полиция не сообщает место ДТП и причину произошедшего.

Как писала «Фраза», на Львовщине в сокрушительном ДТП погибли сразу три женщины.

Ранее на Львовщине в село «случайно» залетела зенитная ракета. Министр обороны объяснил, что к чему.