Цена медицинских масок на госзакупках в марте подскочила более чем вдесятеро

Средние цены на медицинские маски в Украине в марте 2020 года выросли более чем в десять раз. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным портала Prozorro, всего государственные заказчики с 1 января по 28 марта закупили почти 2,5 млн медицинских масок на 25 млн грн.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International Ukraine, если в начале года заказчики покупали маски в среднем по 0,68-1,5 грн за штуку, то в марте цены внезапно подскочили до 10-25 грн за штуку.

При этом, как отмечается, из 5 поставщиков масок лишь 2 компании специализировались на торговле медицинскими товарами до начала эпидемии. Остальные раньше торговали автомобилями, стройматериалами, одеждой, обувью и даже мясом.

Как сообщала «Фраза», 19 марта 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала обновленные рекомендации по использованию медицинских масок, согласно которым маски можно не носить в местах, где нету больших скоплений людей и в хорошо проветриваемых помещениях.

В начале апреля ученые из Гонконгского университета провели исследование, результаты которого указали, что медицинские маски эффективно препятствуют распространению коронавируса и в капельном, и в аэрозольном виде.

Напомним, 13 марта 2020 года правоохранители помешали вывозу из Украины 1,5 тонн масок из Борисполя в столицы Саудовской Аравии и Италии.

17 марта 2020 года организованная группа вооруженных людей отобрала у предпринимателей в Киеве около 100 тысяч медицинских масок.

22 марта 2020 года сотрудники Службы безопасности Украины в Волынской области предупредили попытку незаконного вывоза из страны 40 тыс. медицинских халатов из нетканого синтетического волокна.