Пандемия коронавируса породила новую неожиданную проблему

Пандемия коронавируса COVID-19 привела к весьма неожиданной глобальной проблеме. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, изоляция людей в четырех стенах вызвала небывалый рост числа случаев домашнего насилия.

Он поведал, что сейчас на «самоизоляции» во всем мире находятся 2,6 миллиарда человек – это треть населения Земли.

Генсек ООН поведал: «В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей глобальной вспышки насилия в семьях. В некоторых странах количество обращений женщин в службы поддержки удвоилось».

По его словам, «при этом сотрудники правоохранительных органов и медицинских учреждений перегружены работой и иногда не могут принять необходимые меры».

Он предложил властям стран «увеличить финансирование некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой жертв насилия, а также установить аварийные системы сообщения об угрозе в аптеках и продуктовых магазинах».

В ООН также считают, что необходимо «приравнять приюты к объектам жизнеобеспечения».

Ранее «Фраза» писала, что будет, если прочитать coronavirus наоборот и при чем здесь число 666.

Сообщалось, что медики из Турции и США одновременно объявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса.