В Украине произошло сразу две вспышки африканской чумы свиней

В Украине зафиксировали сразу две вспышки африканской чумы свиней. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что вспышки заболевания произошли в начале апреля в Кировоградской и Херсонской областях.

В сообщении сказано, что еще 1 апреля лабораторно зафиксировали случай заражения в личном подсобном хозяйстве гражданки в селе Веселовка Кировоградской области.

В тот же день лабораторно зафиксирован случай чумы в частном хозяйстве «Рахимов И.А.» в Каховке Херсонской области.

Ведомство отмечает: «С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих государственных администрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора».

Сообщается, что «в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС».

Стоит добавить, что зараза не опасна для людей. Она передается при прямом контакте больных животных и здоровых, а также через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).

Увы, вакцины от болезни нет, поэтому больных свиней сжигают.

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