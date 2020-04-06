В лаврах и монастырях УПЦ можно подать записки онлайн

В период ограничений в присутствии верующих на богослужениях в период карантина лавры и монастыри Украинской Православной Церкви принимают записки на поминовение в режиме онлайн. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации Украинской Православной Церкви.
На сайте Киево-Печерской лавры можно отправить имена в разделе Паломникам — Подать записку.
Можно заказать простое поминовение, заказную литургию, чтение Псалтыри, подать имена на молебен и акафист.
Кроме того, на сайте обители можно детальнее прочитать о видах поминовения, их значениях и сроках.
Все записки принимаются с именами крещеных православных христиан.
Свято-Успенская Почаевская лавра принимает записки на официальном сайте, а также по телефону и на электронную почту обители — [email protected]
«Имена полагается писать не сокращенно Саши, Даши, а Александра, Дарии, без фамилий и отчеств. Пишутся имена в родительном падеже — Михаила, Анастасии и т.п.
В записках о здравии или за упокой пишутся имена только крещеных людей. Некрещеные и самоубийцы в Церкви не поминаются.
Не приписывать любых родственных отношений (отец, брат, дядя) и других непонятных сокращенных слов, не относящихся ко спасению души.
Нельзя поминать за упокой святых угодников (например: блаженную Ксению, Патриарха Тихона, Святителя Николая и др.)», — напомнили в обители.
В Свято-Успенской Святогорской лавре совершается ежедневное поминовение имен православных христиан.
Заказать поминовение можно, отправив письмо на электронный адрес [email protected]
Киевский Свято-Введенский монастырь предлагает возможность заказывать необходимые требы по контактному телефону монастыря (0671911358 Мариамна).
Детали можно уточнить на официальной странице монастыря в Фейсбук.
Как сообщалось ранее, Синодальный юридический отдел УПЦ прокомментировал усиление ограничений во время карантина. Постановление Кабинета Министров Украины усиливает ограничительные меры, однако не обязывает закрывать храмы.
Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ рассказали, как Церковь помогает бороться с коронавирусом и проводит богослужения.