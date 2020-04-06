В УПЦ рассказали, как Церковь помогает бороться с коронавирусом и проводит богослужения

В Киеве духовенство и верующие Украинской Православной Церкви ведут активную работу по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и оказывают помощь киевлянам во время эпидемии. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ об этом сообщил управляющий Северным киевским викариатством архиепископ Боярский Феодосий.

Об этом сообщает vicariate.church.ua.

«Все приходские храмы викариатства были оснащены антисептическими растворами, индивидуальными дезинфекторами, медицинскими масками и одноразовыми перчатками. Средства защиты были приобретены в таком количестве, которое позволяет снабдить ими не только сотрудников и постоянных прихожан, но и заходящих в храм посетителей. На некоторых приходах медицинские маски шьются самостоятельно для себя и других», — отметил владыка.

Он сообщил, как проходят богослужения в условиях карантина.

«В условиях ограничения количества людей на богослужении, из храмов с соответствующими техническими возможностями налажена постоянная трансляция богослужений online. На всех сайтах благочиний и приходов Северного киевского викариатства своевременно размещаются чинопоследования ключевых великопостных богослужений с текстами, адаптированными для домашнего чтения, чтобы прихожане, оставшиеся дома, смогли совершить богослужение самостоятельно», — сообщил архиепископ Феодосий.

Кроме того, он сказал, что ряд приходов наладил регулярную поставку продуктов питания, масок и дезинфицирующих средств прихожанам пожилого возраста, которым не рекомендовано выходить из домов во время карантина.

Владыка также сообщил о помощи УПЦ коллективам ряда медицинских учреждений (Киевский консультативно-диагностический Центр, родильные дома и дома инвалидов Подольского района столицы) в приобретении средств дезинфекции и защиты для медицинского персонала.

«Верим, что с Божией помощью, общими усилиями и поддержкой друг друга, у всех нас получится терпеливо пройти этот непростой этап для жизни нашей Церкви и общества», — заключил архиепископ Феодосий.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ создали чат психологической поддержки.