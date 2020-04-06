Американские медики назвали группы людей, которые тяжелее других переносят коронавирус

Пациенты с хроническими заболеваниями и курильщики тяжелее болеют коронавирусным заболеванием COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», таковы результаты анализа историй болезни 7162 инфицированных пациентов, собранных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, в раскрытых документах содержалась информация о хронических болезнях и вредных привычках американских граждан. Так, из 647 человек с заболеваниями сердца более половины оказались в больнице, 132 человека (20,4%) из них были переведены в реанимацию.

Из 784 пациентов с диабетом около половины были госпитализированы и практически каждый пятый оказался в реанимации. Что касается больных с различными заболеваниями легких, то каждый третий оказался на больничной койке, из них 14,% попали в реанимацию. При этом считается, что курильщики хуже переносят заболевание, чем некурящие: около четверти из них были отправлены в больницы. Однако медики не могут достоверно подтвердить связь между курением и коронавирусом в этом конкретном случае, так как статистика основана лишь на данных 96 человек, признавшихся во вредной привычке.

Кроме того, под пристальным медицинским наблюдением оказались две трети граждан с болезнями почек. Четверть из них были переведены в отделения интенсивной терапии.

Как сообщала «Фраза», по данным итальянских исследователей, самой уязвимой группой людей для коронавируса COVID-19 оказались мужчины старше 70 лет. А китайские ученые установили, что люди со II группой крови чаще других «подхватывают» коронавирус COVID-19.