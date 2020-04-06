Митрополит Антоний рассказал, чем опасна самонадеянность

Сегодня мир сам себя наказал за свою глупость и самонадеянность, наградил себя болезнями и напастями, и, возможно, только такая встряска способна остановить глупцов, отрезвить их. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Об этом он сказал в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Человек намеренно рад обманываться. Он сознательно попадает в ловушки и сети, которые ему расставили враги и лицемеры. И как следствие подобных действий на голову человека обрушивается еще большая напасть — плод его помыслов. А вот это уже настоящая катастрофа. Греховные помыслы — груз неподъемный, могут раздавить и убить.

Что за свойство движет человеком, попавшим в такую историю? Обыкновенная глупость. О ней неоднократно говорил царь Соломон в своих притчах, сокрушаясь по поводу урона, который глупец в состоянии нанести себе и окружающим», — сказал архиерей.

Митрополит Антоний процитировал слова из Священного Писания: «Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим (Пр. 14:15)».

Митрополит Антоний объяснил, чем опасна самонадеянность.

«Кто же является глупцом? Самонадеянный и нерассудительный человек, который уповает только на свои силы и знать не хочет о воле Божией и Его существовании.

Глупец спешит с выводами и действиями, не думает о последствиях и не удосуживается рассуждать. Самонадеянно и уверенно он спешит совершить очередную глупость, никого не слушая и всех при этом осуждая.

К сожалению, у глупости нет предела, она словно черная воронка вовлекает в свой ненасытный жернов все новые и новые жертвы. Очевидно, мы заслужили то, что имеем», — отметил владыка.

Архиерей призвал " не забывать, что Всемилостивый Господь ждет нашего духовного пробуждения. Он тут же откликнется на зов о помощи и выбежит навстречу блудному сыну, потерянному и обретенному вновь. И ничего не может быть прекраснее и величественнее этой встречи! Жизнь с Богом — это удивительная жизнь в любви, радости и свете. И только глупец может отмахиваться от нее«.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний дал совет, как справиться со страхом.