В Нью-Йорке коронавирусом заражаются даже новорожденные младенцы, тигры и львы

В Зоопарке Бронкса в Нью-Йорке коронавирусом заразилась малайская четырехлетняя тигрица Надя. Как выяснили журналисты «Фразы», животное инфицировал работник, который ухаживал за ней.

Как сообщает местное Общества охраны дикой природы на своем официальном сайте, сухой кашель также зафиксирован у сестры Нади, тигрицы Азул, у двух амурских тигров и трех африканских львов. Однако тест на коронавирус им не делали в связи с необходимостью использования общего наркоза, что может быть потенциально опасным для животных.

При этом несмотря на некоторое снижение аппетита, у кошек в зоопарке хорошее состояние, они находятся под присмотром ветеринаров. В настоящий момент всеми сотрудниками, которые обеспечивают уход за большими кошками в четырех зоопарках Нью-Йорка предпринимаются необходимые меры с целью предотвратить дальнейшие заражения.

Отметим, что это первый известный случай заражения коронавирусом животного в США, а также первый случай заражения тигра в мире.

В то же время, как сообщает Lenta.ru, в Нью-Йорке также зафиксировано заражение коронавирусом у младенца, появившегося на свет всего три недели назад. Малыш несколько дней проходил лечение в госпитале NYU Winthrop Hospital на Лонг-Айленде. Сейчас он находится дома, где и продолжает лечиться.

Эксперты назвали этот случай заболевания ребенка напоминанием родителям о том, что дети не неуязвимы к коронавирусу, и их необходимо оберегать и не подвергать рискам заражения.

Как сообщала «Фраза», Нью-Йорк стал одним из эпицентров вспышки коронавируса в США.