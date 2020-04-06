Эксперт указала на ограниченность двусторонней повестки между Киевом и Ереваном

«Отношения Украины и Армении основаны на традиционной дружбе и глубоких исторических и цивилизационных связях. За все время этих отношений связывающим звеном между Киевом и Ереваном являлась и продолжает оставаться армянская община Украины, которая очень активна и инициативна», — об этом в интервью AnalitikaUA.net отметила эксперт-международник Вардуи Арутюнян.

Отметив пункты, в которых взгляды сторон расходятся, а также ограниченность двусторонней повестки, эксперт указала на необходимые шаги для развития.

По ее словам, на первый план нужно выдвинуть вопросы положительной повестки и возобновить связи именно с них, а потом постепенно углублять их.

«Это можно сделать в виде укрепления связей между различными ведомствами и министерствами в рамках обмена опытом в вопросах реформ. Стимулированием торговли и инвестиций, взаимодействием в сферах туризма и услуг. Все это может послужить основой для перехода к обсуждению более чувствительных тем, где у стран расходятся мнения. Нужно в первую очередь найти общие приоритеты, позиции где наши интересы совпадают. Далее попытаться разрешить уже более глубокие вопросы. В связи с этим важно также привлечение экспертного сообщества, для более глубокого изучения возможностей и нереализованного потенциала между странами», — считает Арутюнян.

Ранее, глава Союза армян Украины Вилен Шатворян отметил, что организация делает все возможное для укрепления украинско-армянских отношений.