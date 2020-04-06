СМИ обнародовали факты коррупционных схем «новых» работников таможни

Среди новоназначенных на топ-должности в новую таможню оказалось много чиновников, которых подозревают в коррупции, так как их декларации, как правило, не соответствуют уровню их жизни. О фактах таких коррупционных злоупотреблений говорится в расследовании журналиста Руслана Якушева, сообщает «Апостроф».

В частности, журналист акцентирует внимание на таможенных оформлениях товаров ниже ценовой базы ЕАИС, которые только за март на Одесской таможне, которой руководит М.Грибанов, привели к потере государством полтора миллиона гривен.

Также, говорится в расследовании, согласно документам на ООО «Альфа союз 2014» 39296040 оформлено товары: китайские «разбрызгиватели воды» с уровнем таможенной стоимости 3.77 долларов за килограмм. А минимальный уровень ЕАИС должен составлять 7 долларов/кг. Таким образом, ориентировочная минимальная сумма, которая прошла мимо бюджета — 330 000 гривен. В то же время, для китайских «инструментов ручных» и «инструментов из недрагоценных металлов» таможенная стоимость составила от 1.32 долларов/кг до 1.73 долларов/кг, тогда как минимальный уровень ЕАИС — 2.5-2.7 долларов. Следовательно, государство недосчиталась еще 830 тыс. грн.

Кроме того, журналист указывает на участие в многочисленных коррупционных схемах и заместителя председателя ГТС Дениса Шендрика, которого даже называют «серым кардиналом» в нынешнем руководстве таможни.

Отмечается, что после окончания Академии таможенной службы Украины в 2003 году, Шендрик сразу попадает на должность ведущего инспектора контрольно-ревизионного отдела управления организационно-контрольной работы в Государственной таможенной службе Украины. Уже через год директор Центрального бюро анализа рисков и аудита Государственной таможенной службы Украины Александр Конев назначил его начальником сектора контроля служебной деятельности таможенных органов и аудита. Даже после ликвидации Центрального бюро, Конев назначает Шендрика на должность заместителя начальника отдела — начальника сектора Департамента анализа рисков и аудита Государственной таможенной службы Украины на которой он трудился до апреля 2007 года.

После увольнения из таможенных органов Шендрик начал карьеру в международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, в которой работал до декабря 2019 года. Как говорится в расследовании, сейчас в его обязанности входит организация «серых» схем и перенаправление нелегальных финансовых потоков в нужное русло. Управляет всеми процессами Шендрик через департамент таможенных платежей и таможенной стоимости, а также через их территориальные управления. Как отмечает журналист, активно помогает ему в этом бывший коллега Андрей Андрейкив, который ранее возглавлял Черновицкую таможню и чуть не попал за решетку.

Отличился Андрейкив и как руководитель Ровенской таможни, освободив немало старых работников и назначив своих. В частности, без конкурса и опыта руководящей работы на должность ВМО № 2 МП «Ровно-Центральный» был назначен доверенным лицом О.Вавровского, который помогал в организации теневой схемы работы по таможенному оформлению транспортных средств. После перевода в Ягодинской таможни, Андрейкив пролоббировал назначение Вавровского на должность начальника Ровенской таможни ДФС.

Сообщается также, что позже люди Андрейкива незаконно способствовали субъекту ВЭД ООО «Авиакомпании» АероВиз «в пребывании 3-х воздушных судов гражданской авиации в таможенном режиме» переработка на таможенной территории Украины "без уплаты таможенных платежей на сумму 1,5 млн гривен. Проверка закончилась тихим увольнением людей Андрейкива, тогда как сам он вышел сухим из воды.

Как узнал журналист, на должности и.о. начальника Ягодинской таможни Андрейкив активно использовал коррупционную схему по минимизации взимания платежей в государственный бюджет Украины и получения за это незаконного вознаграждения. Автор схемы — Олег Гоя, предшественник Андрейкива на должности. Гоя в 2014 году назначил должностными лицами Ягодинской таможни: В.Ватаманюка, М.Коливера и П.Федорчука, которые стали активными участниками указанной схемы.

Кроме этого, они требовали вознаграждение от сотрудников таможни за переназначение на должности. Так, Андрейкив пытался назначить доверенного Андрея Коливера на должность заместителя Ягодинской таможни. Как выяснилось, Андрей Коливер однокурсник Дениса Шендрика.

После назначения Андрейкива в Новую таможня, он подтянул и проверенного в схемах Коливера, который сейчас занимает должность и.о. директора Департамента внутреннего аудита Гостаможслужбы.