Звезда фильма «Лолита» умерла от пневмонии

В Торонто скончалась известная канадская актриса Ширли Дуглас. Как выяснили журналисты «Фразы», она умерла в воскресенье, 5 апреля, отметим три дня назад свой 86-й день рождения.

Как сообщил ее сын Кифер Сазерленд, причиной смерти женщины стала «затяжная пневмония». Он заявил, что это не коронавирус: «Она боролась за свою жизнь уже довольно долго, и мы, ее семья, понимали, что этот день скоро настанет».

Ширли Дуглас обрела славу после съемок в фильме «Лолита» (1962 год) режиссера Стэнли Кубрика.

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