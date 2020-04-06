Верховная Рада экстренно соберется в ближайшие дни: названы возможные даты

Верховная Рада вновь соберется на этой неделе. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, которого цитирует РБК-Украины.

Парламентарий заявил, что возможные даты заседания – 8 и 9 апреля.

Он также уточнил, что «вопросы ближайших внеочередных сессий – это изменения в бюджет, дополнительные меры по поддержке пострадавших отраслей экономики и нуждающихся в помощи социальных групп, и закон о национализированных банках».

Народный депутат добавил: «Окончательное принятие банковского закона снимет последние препятствия для продолжения и расширения сотрудничества Украины с МВФ и другими международными финансовыми организациями».

Как писала «Фраза», под покровом ночи Рада сделала украинскую землю товаром.

Ранее сеть заполонили мемы о политическом союзе Зеленского и Порошенко.