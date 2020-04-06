Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 5 апреля 2020

По состоянию на 22-00 5 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 252 265. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 68 148 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 258 495 пациентов.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 325 185 (смертей ‒ 9 926), Испании ‒ 130 759 (12 418), Италии ‒ 128 948 (15 887), Германии ‒ 98 772 (1 527), Франции ‒ 90 868 (7 575), Китае ‒ 82 602 (3 333), Иране ‒ 58 226 (3 603), Великобритании ‒ 48 406 (4 943), Турции ‒ 27 069 (574), Швейцарии ‒ 21 100 (715), Бельгии ‒ 19 691 (1 447), Нидерландах ‒ 17 953 (1 771), Канаде ‒ 14 426 (259), Австрии ‒ 12 051 (204), Португалии ‒ 11 278 (295), Бразилии ‒ 10 568 (455) и Южной Корее ‒ 10 237 (183).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 1 308 инфицированных. К сожалению, 37 из них скончались. При этом 28 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», Трамп шокировал американцев своим прогнозом по коронавирусу.

Также сообщалось, что Испания продолжает «гореть» от эпидемии короновируса.

Ученые, между тем, показали новое фото коронавируса COVID-19.