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Главные новости за 4-5 апреля 2020 года

Главные новости за 4-5 апреля 2020 года

Трамп шокировал американцев своим прогнозом по коронавирусу. Президент США Дональд Трамп шокировал американскую общественность предположением о скором увеличении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Резонансные слова прозвучали во время брифинга в Белом доме.

В Минздраве рассказали, что ждет Украину в случае послабления тотального карантина. В Министерстве здравоохранения Украины спрогнозировали, что в ближайшие недели лечебные учреждения страны столкнутся с беспрецедентной нагрузкой, если государство не будет принимать жестких ограничительных мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ученые выяснили о происхождении коронавируса кое-что неожиданное. Совместная группа ученых из США, Австралии и Великобритании, проанализировав геномные данные COVID-19, пришла к неожиданному выводу. Оказалось, что «китайская зараза» уже давно циркулирует среди людей.

Кличко рассказал, что будут делать с трупами киевлян, погибших от коронавируса. В Киеве тела погибших от коронавирусной инфекцииCOVID-19 будут кремировать. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал столичный градоначальник Виталий Кличко.

Вирус тотальной слежки добрался до Украины: в Киеве 400 камер будут сканировать температуру и лица людей. В Киеве установят видеокамеры, которые меряют температуру и распознают лица. Сразу 400 устройств слежения установят в местах массового скопления жителей столицы.

Ученые показали новое фото коронавируса COVID-19. В Сети появилось изображение коронавируса COVID-19, сделанное американскими учеными. На обнародованном снимке можно увидеть вирионы (вырусные частицы), которые разрастаются в клетке человеческого организма.

На Львовщине в село «случайно» залетела зенитная ракета. Министр обороны объяснил, что к чему. В Яворовском районе Львовской области произошло резонансное ЧП. Там во двор частного домовладения упала управляемая зенитная ракета, запущенная с расположенного неподалеку военного полигона.

В Подмосковье взрывом «разнесло» целый подъезд многоэтажки. В подмосковном городке Орехово-Зуево произошло крупное ЧП. Там от взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного жилого дома.

Тэги: США, газ, Киев, ученые, жертвы, общество, медицина, взрыв, Виталий Кличко, здоровье, эпидемия, мир, карантин, наука, ракета, Львовская область, Дональд Трамп, Подмосковье, Минздрав, крематорий, стрельбы, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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