Испания продолжает «гореть» от эпидемии короновируса

За прошедшие сутки ‒ 4 апреля ‒ в Испании жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 стали 674 человека. Как выяснили журналисты «Фразы», столь шокирующую статистику озвучили в министерстве здравоохранения королевства.

Как передает РИА «Новости», общее количество жертв бушующей в стране эпидемии эпидемии теперь составляет 12 418.

Кроме того, за последние сутки выявлено более 6 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19. По данным ведомства, общее число заражений достигло 130 759.

Отмечается, что на текущий момент в королевстве госпитализированы более 58 тыс. человек, при этом 6,8 тыс. из них пребывают в отделениях интенсивной терапии.

Излечиться от «китайской» заразы за все время смогли более 38 тыс. человек.

Как писала «Фраза», коронавирус продолжает массово убивать испанцев.

Также сообщалось, что в Испании продолжает зашкаливать смертность от COVID-19.