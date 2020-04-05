Вирус тотальной слежки добрался до Украины: в Киеве 400 камер будут сканировать температуру и лица людей

В Киеве установят видеокамеры, которые меряют температуру и распознают лица. Как выяснили журналисты «Фразы», 400 камер установят в местах массового скопления жителей столицы.

Как сообщает телеграм-канал «Вирус позитива», в рамках борьбы с распространением коронавируса в Киеве будут проводить температурный скрининг с помощью камер Hikvision. Кроме того, функционал гаджетов включает детекцию лиц.

Это якобы позволит правоохранителям фиксировать нарушения режима самоизоляции гражданами, которые обязаны его соблюдать.

Как сообщалось ранее, Google будет следить за людьми, которые заразились коронавирусом.

Как мы ранее сообщали, после вспышки коронавируса слежка за людьми становится нормой.

Ранее сообщалось, что:

— в Польше началась тотальная антикоронавирусная слежка за людьми.

— в Нидерландах теперь следят за передвижением людей при помощи авиации.

— в России под видом борьбы с коронавирусом выстраивают систему тотальной цифровой слежки за людьми.

— в Китае победили коронавирус благодаря привычке к послушанию и тотальной слежке.

Напомним, что после вспышки коронавируса мы можем попасть в мир, где искусственный интеллект станет «ключом к тирании».

Мы также сообщали, что под предлогом борьбы с коронавирусом, правительства стран «забрасывают» пробный шар по отработке сценария недалёкого будущего, в котором человек полностью под контролем.

Также напомним, что коронавирус может заставить людей отказаться от личных свобод и стать рабами цифровизации.

Кроме того, коронавирус способствует появлению биопаспортов.