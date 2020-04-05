Трамп шокировал американцев своим прогнозом по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп шокировал американскую общественность предположением о скором увеличении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансные слова прозвучали во время брифинга в Белом доме.

Как передает RT, американский лидер, в частности, заявил, что эпидемиологическая обстановка в Штатах в ближайшую неделю, возможно, станет «самой сложной».

«Будет большое число смертей», ‒ подчеркнул Дональд Трамп, добавив, что такой вывод он сделал из «очевидных прогнозов» в наибольших очагах эпидемии.

Отметим, что по данным исследовательского университета Джонса Хопкинса на 12-00 5 апреля в США зарегистрировано 312 345 случаев заражения COVID-19. От инфекции уже умерли 8 503 американца.

Как писала «Фраза», Дональд Трамп рассказал, когда начнется «пик коронавируса» в США.

Ранее мэр Нью-Йорка шокировал жителей мегаполиса страшным заявлением.