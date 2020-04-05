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Министр Чернышов провалил все свои строительные проекты, - СМИ

Министр Чернышов провалил все свои строительные проекты, - СМИ

Нынешний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов активно продвигал несколько строительных мегапроектов, но ни один из них за 7 лет так и не был реализован. Об этом говорится в статье «Как министр Чернышов был застройщиком, но ничего не построил» издания Вести.

Журналисты отмечают, что в Харькове и Киеве компании Чернышова планировали построить огромные торговые центры и технологические парки, под что собирали деньги инвесторов, но все эти проекты остались на бумаге. В частности, Чернышов планировал построить большой трехуровневый торгово-развлекательный центр Levada Mall в самом центре Харькова на проспекте Гагарина, площадью 85 000 кв м. Его сдача в эксплуатацию была запланирована на конец 2015 года. С тех пор, как не трудно посчитать, прошло почти пять лет, но Levada Mall до сих пор существует только на бумаге. Такая же судьба недостроя постигла и еще один харьковский «прожект» Чернышова — ТРЦ Cosmo Mall, планировавшийся в районе рынка «Барабашово». Как сообщил Чернышов в 2016 году, реализация этих проектов «временно приостановлена».

Следующую свою большую стройку Чернышов задумал уже в столице. В 2013 году, компании Чернышова начали продвигать мегапроект «Киевская бизнес-гавань». На территории столичной Троещины в более чем 300 га планировалось соорудить целый деловой «город в городе» с 20 тысячами новых рабочих мест, пишут Вести.

«В 2013 года КГГА во главе с Александром Поповым даже подписала с Чернышовым договор о намерениях. Причем сделано это было с особой помпой в присутствии тогдашнего премьер-министра Николая Азарова», — пишет издание.

Впрочем, как сообщает газета, идея троещинской «Бизнес гавани» все еще жива и получила одобрение следующего мэра Киева Виталия Кличко. В 2017 году пресс-служба КГГА сообщала, что идея «Бизнес гавани» реанимирована. А в 2019 году, когда Чернышов из простого бизнесмена превратился в председателя Киевской облгосадминистрации, в подготовленном Кличко генеральном плане столицы оказалась и «Бизнес-гавань» вместе с новыми рабочими местами.

«Также Чернышов предлагал столичной власти чуть более скромный, но тоже грандиозный план по строительству Asia Trade & Technology Park. По сути, он должен был бы стать огромным базаром китайских товаров, под который нынешний министр рассчитывал привлечь китайских же инвесторов, однако за последние семь лет ни Бизнес-гавань, ни Asia Trade не продвинулись в реализации», — отмечает издание Вести.

Учитывая, что все большие проекты нынешнего министра развития территорий так и остались на бумаге, некоторые эксперты побаиваются, что на самом деле компании Чернышова ничего строить не собираются, а все эти проекты нужны лишь для того, чтобы получить от государства льготы и преференции. В свою очередь, ряд изданий высказывают осторожное предположение, что подобные «Бизнес-гавани» строительные мега-проекты могут вообще быть экономической аферой, которая преследует целью «получить под эти прожекты землю и деньги — а потом кинуть и инвесторов, и киевскую власть», о чем, например, пишет «Антикор».

«Ни один проект Чернышова за семь лет его активной деятельности как застройщика, не смотря на весь их размах и огромные амбиции, не просто не был реализован, но даже не стартовал, должно заставить задуматься, а соответствуют ли реальные способности Чернышова его амбициям и, что самое главное, амбициям государства. Не получится ли так, что вся его деятельность на посту министра развития общин и территорий принесет такой же нулевой результат, как и его строительные проекты», — говорится в статье.

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