Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 5 апреля 2020

По состоянию на 9-00 5 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 203 099. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 64 774 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 246 893 пациента.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 312 146 (смертей ‒ 8 499), Испании ‒ 126 168 (11 947), Италии ‒ 124 632 (15 362), Германии ‒ 96 092 (1 444), Франции ‒ 90 848 (7 574), Китае ‒ 82 574 (3 333), Иране ‒ 55 743 (3 452), Великобритании ‒ 42 479 (4 320), Турции ‒ 23 934 (501), Швейцарии ‒ 20 505 (666), Бельгии ‒ 18 431 (1 283), Нидерландах ‒ 16 727 (1 656), Канаде ‒ 14 022 (234), Австрии ‒ 11 781 (186), Португалии ‒ 10 524 (266), Бразилии ‒ 10 360 (445) и Южной Корее ‒ 10 062 (174).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 1 225 инфицированных. К сожалению, 32 из них скончались. При этом 25 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», ученые выяснили о происхождении коронавируса кое-что неожиданное.

Ранее ученые протестировали медицинские маски на защиту от гриппа и коронавируса.

Также сообщалось, что в США медики выявили новый симптом коронавируса.