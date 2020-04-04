Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 4 апреля 2020

По состоянию на 19-00 4 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 140 327. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 60 887 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 235 775 пациентов

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 278 568 (смертей ‒ 7 174), Испании ‒ 124 736 (11 744), Италии ‒ 119 827 (14 681), Германии ‒ 92 050 (1 295), Франции ‒ 83 031 (6 521), Китае ‒ 82 543 (3 330), Иране ‒ 55 743 (3 452), Великобритании ‒ 42 433 (4 320), Турции ‒ 20 921 (425), Швейцарии ‒ 20 278 (641), Бельгии ‒ 18 431 (1 283), Нидерландах ‒ 16 725 (1 656), Канаде ‒ 12 545 (188), Австрии ‒ 11 781 (186), Португалии ‒ 10 524 (266) и Южной Корее ‒ 10 156 (177).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 1 096 инфицированных. К сожалению, 28 из них скончались. При этом 23 человека уже выздоровели.

Как писала «Фраза», ученые выяснили о происхождении коронавируса кое-что неожиданное.

Ранее ученые проверили медицинские маски на защиту от гриппа и коронавируса.

Также сообщалось, что в США медики выявили новый симптом коронавируса.