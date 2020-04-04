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СМИ объяснили как Чернышов с «Барабашки» выбился в министры

СМИ объяснили как Чернышов с «Барабашки» выбился в министры

Первыми шагами в бизнесе нынешний министр развития общин и территорий Алексей Чернышов обязан исключительно отцу и Александру Фельдману, которые буквально втащили его на себе в деловой мир.Об этом пишет Дело в статье «Рыночная экономика: с чего начинал свой взлет нынешний министр Чернышов».

По мнению издания, новоиспеченный глава Минрегиона Алексей Чернышов уже вляпался в скандал — нардепы от «Слуги народа» обвинили министра в саботировании реформы градостроительства, инициированной президентом Владимиром Зеленским. И случилось это не случайно, потому что скандалы сопровождают Чернышова всю его карьеру. «В этой связи интересно вспомнить, с чего начинал свой трудовой путь будущий министр, и как ему удалось обзавестись миллионным состоянием и политической влиятельностью. Своим жизненным успехом Чернышов по большому счету обязан двум людям — собственному отцу Михаилу Чернышову и небезызвестному харьковскому предпринимателю и политику Александру Фельдману. Правда последнему уже в несколько меньшей степени», — пишет издание Дело.

По данным Дела, в 1999 году 22-летний Алексей начал свой трудовой путь в американо-украинской компании «Вестрон», специализирующейся на поставках автоматизированных систем управления АЭС, генеральным директором которой по сей день работает его отец. Разумеется, сын гендиректора не мог начинать с низов, и потому сразу же стал руководителем экономическо-финансового направления.

Издание отмечает, Отец и сын Чернышовы выкупили долю в компании Фельдмана АВЕК, а Чернышов-младший сходу занял кресло вице-президента АВЕК по развитию. Правда, до конца так и непонятно, почему Чернышову удалось так быстро и основательно сблизится с Фельдманом, хотя издание не исключает, что вклад, который семья Чернышова сделала в АВЕК «был с каким-то коррупционным или даже криминальным «душком».

Главным активом компании АВЕК, как пишет издание, был и остается скандальный харьковский рынок «Барабашово», и Чернышов лично занимался большинством вопросов, связанных с получением прибыли с этого объекта. «Главное исправно собирать с предпринимателей, торгующих на рынке, арендную плату. О том же, насколько прибыльным был такой бизнес можно судить по тому, что Чернышов лично занимался вопросами рынка почти 10 лет — с 2003 по 2013, и, как он сам утверждал в одном из интервью «не заметил, как заработал первый миллион», — пишет издание.... Вместе с тем журналисты отмечают, что у правоохранителей регулярно возникали сомнения в легальности деятельности рынка «Барабашово», что вылилось в несколько открытых уголовных дел по фактам «самоуправства на территории рынка».

Как бы там ни было, рыночный старт позволил Чернышову расширить свою бизнес-деятельность на новые сферы и даже не утруждаться, считая собственные деньги. «Я скажу так: деньги есть, пока ты их не считаешь. Когда ты начинаешь их считать, это признак того, что у тебя они заканчиваются», — не без гордости говорит Чернышов, применяя полученные на самом большом харьковском рынке навыки теперь уже в масштабах всего государства, сообщает издание.

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