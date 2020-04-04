Теперь провести самодиагностику на коронавирус можно не выходя из Интернета

В Сети запустили два новых приложения, с помощью которых можно провести самодиагностику на наличие симптомов коронавируса. Как сообщает женский интернет-журнал «Настроение», речь идет о чат-боте Минздрава и аудио-тесте на коронавирус.

Испытать чат-бот Минздрава Украины для самодиагностики коронавируса можно на сайте https://nszu.gov.ua. В ближайшее время его функционал обещают расширить.

Издание отмечает, что вопросы бот задает довольно примитивные и назвать это полноценным тестированием сложно. Сам тест больше похож на ненавязчивую форму сбора информации. По всей видимости, IP адрес человека, который проходит опрос, фиксируется системой с целью дальнейшего мониторинга.

Также стало известно, что ученые создали аудио-тест на коронавирус. Можно пройти его прямо сейчас. Есть, правда, одна проблема: сайт с тестом периодически не работает.

Как проходить тест? 1.Переходите по ссылке https://cvdvoice.net/cvd/login и регистрируйтесь. 2. Заполняете небольшую анкету. 3. Начинаете экспериментальное тестирование.

Как это работает? Приложение попросит вас: покашлять, посчитать до 20, протянуть «а-а-а-а», «е-е-е-е» и «о-о-о-о». Затем искусственный интеллект сравнит ваш голос, объем легких и дыхательные возможности с остальными в базе и вынесет «вердикт».

Исследователи не скрывают, что пока точность теста довольно мала, однако если пользоваться сервисом будут больше людей (как больных, так и здоровых), нейросеть сможет обучаться на большем количестве исходных данных. И тогда и результаты будут точнее