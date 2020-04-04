В Черновицкой области решили максимально ужесточить карантин. Пока на два дня

Руководство Черновицкой области решило резко ужесточить карантинные меры из-за будующей в регионе эпидемии коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», «режим максимального ограничения любого перемещения людей» в регионе будет действовать с субботы по понедельник.

Как написал черновицкий губернатор Сергей Осачук на своей странице в Facebook, закупиться продуктами на эти «судьбоносные» два дня жители региона могут до 13-00 4 апреля, после чего людям надлежить оставаться дома и не выходить на улицу до 6-00 6 апреля.

«Прошу максимально распространить!», ‒ призвал своих подписчиков и читателей областной глава.

Как писала «Фраза», на Ровенщине из-за вспышки коронавируса закрыли целое село.

Ранее киевлянам рассказали, как передавать показания счетчиков в условиях тотального карантина.

Также сообщалось, что в Украине массово перекрывают дороги из-за корнавируса.