Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 4 апреля 2020

По состоянию на 8-00 4 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 099 389. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 58 901 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 226 603 пациента.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 277 593 (смертей ‒ 7 152), Италии ‒ 119 827 (14 681), Испании ‒ 119 199 (11 198), Германии ‒ 91 159 (1 275), Китае ‒ 82 518 (3 330), Франции ‒ 65 202 (6 520), Иране ‒ 53 183 (3 294), Великобритании ‒ 38 690 (3 611), Турции ‒ 20 921 (425), Швейцарии ‒ 19 606 (591), Бельгии ‒ 16 770 (1 143), Нидерландах ‒ 15 821 (1 492), Канаде ‒ 12 545 (188), Австрии ‒ 11 524 (168) и Южной Корее ‒ 10 156 (177).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 1 072 инфицированных. К сожалению, 27 из них скончались. При этом 23 человека уже выздоровели.

Как писала «Фраза», ученые проверили медицинские маски на защиту от гриппа и коронавируса.

Также сообщалось, что в США медики выявили новый симптом коронавируса.