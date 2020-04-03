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Ученые проверили медицинские маски на защиту от гриппа и коронавируса

Ученые проверили медицинские маски на защиту от гриппа и коронавируса

Ученые провели эксперимент, целью которого было прояснить вопрос о том, полезны или бесполезны медицинские маски в период пандемии. Как выяснили журналисты «Фразы», исследованием занимались специалисты из Гонконгского университета.

Как передает TDNU со ссылкой на Nature Medicine, известно, что одной из причин стремительного распространения коронавируса COVID-19 стала его повышенная заразность: он размножается не только в легких, но и в верхних дыхательных путях, откуда поступает в выдыхаемый человеком воздух.

Ранее ученым также удалось установить, что коронавирусные частицы распространяются как крупными каплями (более 5 микрон), так и аэрозольным путем (частицы менее 5 микрон).

Сообщается, что для эксперимента исследователи отобрали 111 больных различными ОРВИ: часть из них была с «простым» насморком, 43 ‒ с гриппом, еще 17 ‒ с сезонным коронавирусом, родственником COVID-19, а 3 человека были носителями нескольких вирусов одновременно.

Все эти люди ‒ в масках и без них ‒ в течение получаса дышали, кашляли и говорили в специальный аппарат для сбора выдыхаемого воздуха, также разработанный в университете. Затем воздух конденсировали и измеряли на присутствие в нем вирусных частиц, а также исследовались соскобы из носа и горла.

В итоге было установлено, что все три вируса лучше распространялись, если размножались в носу. При этом эффективность масок для них разнилась: распространение насморка маски не остановили ‒ и капли, и аэрозоль свободно передавались через них.

Грипп же маски смогли частично задержать только при капельном пути передачи.

В свою очередь, коронавирус получилось остановить и в капельном, и в аэрозольном виде ‒ число вирусных частиц в пробе при этом упало на несколько порядков.

По словам исследователей, хотя итоги опыта отчасти и позитивны, их нельзя считать объективными. Так, не все участники с подтвержденными диагнозами случайным образом выделяли или не выделяли вирусные частицы. Кроме того, все были больны в разной степени и демонстрировали разные симптомы. К примеру, не у каждого «испытуемого» получилось кашлять целых полчаса. Заставлять же человека делать это сознательно означало нарушить чистоту эксперимента.

Таким образом, ответа на вопрос, стоит ли носить маски здоровым людям, однозначного ответа так и не было получено.

Как писала «Фраза», итальянцы тестируют подводные маски и новый препарат для лечения последствий коронавируса.

Ранее в Сумах мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн за поход в магазин без маски.

Тэги: ученые, грипп, исследования, здоровье, мир, эксперимент, Азия, наука, Гонконг, заражение, коронавирус, COVID-19

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