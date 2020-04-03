В Италии вновь растет суточная смертность от коронавируса

В Италии вновь отмечается рост суточной смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил глава Департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Как передает РИА «Новости», чиновник, в частности отметил, что в четверг, 2 апреля, в стране было зарегистрировано 766 смертей от COVID-19, в то время как 1 апреля и 31 марта таких случаев было 760 и 727 соответственно.

Борелли также сообщил, что за прошедшие сутки «китайскую» заразу подхватили 2 339 человек, что меньше, чем в предыдущие дни (2 477 и 2 937).

В свою очередь, количество выздоровевших возросло на 1 480 человек.

Общее же число пациентов с COVID-19 теперь составляет 119 827, а поборовших заразу ‒ 19 758.

Напомним, отрицательный рекорд по жертвам эпидемии в Италии был зафиксирован в пятницу, 27 марта. Тогда число скончавшихся составило 969.

Как писала «Фраза», в Италии озвучили новую причину аномальной смертности от коронавируса.

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