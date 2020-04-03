В США медики выявили новый симптом коронавируса

В США озвучили новый симптом коронавирусной инфекции. Как выяснили журналисты «Фразы», его выявила профессор дерматологии университета Калифорнии Рэнди Джекобс у своего 67-летнего пациента, госпитализированного с COVID-19.

Как передает «РБК», мужчина почувствовал симптомы «обычной простуды» ‒ заложенность носа и «мокрый» кашель ‒ около десяти дней назад.

Через некоторое время он заметил на передней части правого бедра сосудистое высыпание, а также отметил появление крови в моче (гематурию) и общую слабость.

Он рассказал медикам, что высыпание длилось чуть менее 24 часов, а затем полностью исчезло вместе с гематурией.

По словам Рэнди Джекобс, тест COVID-19 оказался положительным, поэтому мужчину было решено госпитализировать. Кашель у него стал сухим, однако слабость все еще сохраняется. В настоящее время пациент находится на ИВЛ.

Профессор отметила, что ее коллега-дерматолог тоже сообщил о подобном кратковременном (не более 20 минут) одностороннем высыпании при инфицировании COVID-19.

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