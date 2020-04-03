Кабмин Украины с перепугу запретил Пасху. Спасибо, что не запретил христианство

Кабинет министров Украины на время карантина в Украине — до 24 апреля — запретил все массовые религиозные празднования. Как выяснили журналисты «Фразы», в том числе запрещено проведение самого главного православного праздника Пасхи.

Как известно, в этом году православная Пасха отмечается 19 апреля, а католическая 12 апреля.

При этом, почему-то разрешены массовые мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, что в рамках карантина Кабинет министров ввел новые более строгие ограничения.

Как мы ранее сообщали, сегодня на фоне карантина началась волна фактических гонений на христианство. Церковь и церковников преследуют, контролируют, «указывают им место».

Напомним также, что католический епископ Атаназиус Шнайдер заявил, что нынешняя ситуация с запретом на публичное богослужение в Риме возвращает Церковь во времена аналогичного запрета, изданного языческими римскими императорами в первые века: «Священнослужители, осмеливающиеся совершать Святую Мессу в присутствии верующих в таких обстоятельствах, могут быть наказаны или заключены в тюрьму».

С 12 марта по 3 апреля, то есть за более чем 20 дней (!), в Украине официально выявлено «аж» 942 инфицированных.

Также мы ранее писали, что с коронавирусом в Украине что-то не так.