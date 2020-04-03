Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 3 апреля 2020

По состоянию на 19-00 3 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 041 126. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 55 132 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 221 262 пациента.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 245 658 (смертей ‒ 6 069), Испании ‒ 117 710 (10 935), Италии ‒ 115 242 (13 915), Германии ‒ 87 244 (1 138), Китае ‒ 82 509 (3 326), Франции ‒ 59 929 (5 398), Иране ‒ 53 183 (3 294), Великобритании ‒ 38 681 (3 611), Швейцарии ‒ 19 303 (573), Турции ‒ 18 135 (356), Бельгии ‒ 16 770 (1 143), Нидерландах ‒ 15 819 (1 490), Австрии ‒ 11 412 (168), Канаде ‒ 11 284 (139) и Южной Корее ‒ 10 062 (174).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 942 инфицированных. К сожалению, 23 из них скончались. При этом 19 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», коронавирус в США установил жуткий мировой рекорд.

Также сообщалось, что в Киеве растет количество умерших от коронавируса COVID-19.