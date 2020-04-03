Главные новости за 3 апреля 2020 года

Количество умерших от коронавируса в Киеве растет. За последние сутки в Киеве подтвердили 28 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших составляет уже 189 человек.

Между всеми областями Украины установят блокпосты. Кабинет министров на время карантина в Украине поручил установить контрольные пункты между всеми областями. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Кабмин вводит более жесткие ограничения на время карантина. Полный перечень запретов. В рамках карантина из-за стремительного распространения коронавируса Кабинет министров вводит новые — более строгие ограничения. В частности, правительство запретило с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски, а также без документов.

Синоптики заявили, что в Украину идет летняя жара. С начала следующей недели в Украину придет жара. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Москвичи завезли коронавирус в аннексированный Россией Крым. В аннексированном Россией Крыму зафиксировали новые случаи коронавируса COVID-19. Об этом сообщает самозваный глава полуострова Сергей Аксенов.

Пожар на свалке в Киеве: погибли люди. Минувшей ночью в Киеве на улице Мстислава Скрипника (Соломенский район) произошла трагедия. Тут горела свалка, а жертвами огня стали два человека.