Между всеми областями Украины установят блокпосты

Кабинет министров на время карантина в Украине поручил установить контрольные пункты между всеми областями. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Областным и Киевской городской государственной администрации поручено установить особый режим на въездах и выездах с территории областей, а также организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры.

Кроме этого, регионы должны создать на въездах и выездах контрольно-пропускные пункты. Для работы на них будут привлекать военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства, в том числе частей и подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел.

Кроме того, регионам разрешили в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничивать перемещение между областями.

Ранее «Фраза» сообщала, что Кабмин вводит более жесткие ограничения на время карантина.