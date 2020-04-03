Количество умерших от коронавируса в Киеве растет

За последние сутки в Киеве подтвердили 28 новых случаев заболевания коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», общее количество заболевших составляет уже 189 человек.

Как рассказал сегодня, 3 апреля, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, среди новых пациентов с подтвержденным COVID-19 — 17 мужчин (в возрасте от 16 до 70 лет) и 11 женщин (в возрасте от 17 до 69 лет).

Две женщины 56 и 69 лет умерли.

Ранее «Фраза» сообщала, что накануне, 2 апреля, в Киеве была зафиксирована первая смерть от коронавируса.