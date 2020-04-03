На Буковине УПЦ передала медикам 3, 5 тыс тестов на коронавирус

В Черновцах Украинская Православная Церковь передала в Черновицкий областной лабораторный центр 3, 5 тысячи высокоточных тестов-реакций для выявления коронавируса. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщается на официальном сайте Черновицкой областной государственной администрации, полученные тесты позволят эффективнее бороться с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

«Такая помощь даст нам возможность сделать больше тестов и, соответственно, локализовать большее количество выявленных случаев коронавируса. Есть определенный дефицит сегодня в целом в мире и в государстве всех этих вещей, которые нам крайне необходимы — аппаратуры, тестов, средств индивидуальной защиты. Поэтому каждой помощи очень радуемся, потому что имеем возможность эффективно продолжать нашу работу. Благодарны всем, кто присоединился и поддерживает нас в это время», — отметили представители Черновицкой ОГА.

Тесты, которые УПЦ передала в Черновицкий областной лабораторный центр, были приобретены Международным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщалось ранее, Митрополит Онуфрий передал детской больнице в Черновцах аппарат для искусственной вентиляции легких и защитные костюмы.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Полтавщине УПЦ передала в медицинские учреждения 3 тыс тестов на коронавирус.