На Винниччине верующие УПЦ передали медикам защитные костюмы

На Винниччине, в пгт. Мурованые Куриловцы, верующие Украинской Православной Церкви передали медикам защитные костюмы. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, специализированные костюмы для медиков закупили Благочинный Мурованокуриловецкого района Могилев-Подольской епархии протоиерей Василий Балан и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Как сообщили на странице храма Рождества Пресвятой Богородицы в Facebook, священнослужителя встретила главный врач медицинского учреждения Виктория Кондратюк. Отец Василий подарил медикам икону святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Полтавщине УПЦ передала в медицинские учреждения 3 тыс тестов на коронавирус.