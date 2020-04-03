Кабмин вводит более жесткие ограничения на время карантина. Полный перечень запретов

В рамках карантина из-за стремительного распространения коронавируса Кабинет министров вводит новые — более строгие ограничения. В частности, как выяснили журналисты «Фразы», Кабмин запретил с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски, а также без документов.

По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, жесткие ограничения — это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру.

«Мы идем по более мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не означает, что мы не должны действовать жестко. Правительство Украины также вводит новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19 и спасти как можно больше жизней», — отметил глава правительства.

Полный перечень запретов с 6 апреля:

— пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно;

— перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка;

— пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;

— посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

— посещение спортивных и детских площадок;

— проведение всех массовых мероприятий (установлены исключения);

— находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или его специальный статус;

— самовольно оставлять места обсервации (изоляции).

При этом в Кабинете министров Украины допускают ослабление карантина из-за пандемии коронавируса в конце апреля. Ослабление состоится лишь при условии снижения заболеваемости.

«По нашим расчетам за три недели те, кто уже больны COVID-19, должны выздороветь, а введенные ограничения должны помешать болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий», — подчеркнул глава Кабмина.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве спортсмены избили журналистов, которые снимали сюжет о соблюдении карантина.

Напомним также, что сотрудники правоохранительных органов Киева составили уже 466 протоколов на нарушителей ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.