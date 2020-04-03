На Кировоградщине верующие УПЦ смогут общаться со священником и посещать воскресную школу онлайн

В Кировоградской области, в Светловодске, при просветительском центре в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия создана православная онлайн-школа. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, 1 апреля состоялся первый урок.

Как сообщает пресс-служба Александрийской епархии, школа будет работать на постоянной основе как для взрослых, так и для детей.

Также открыт «онлайн-кабинет», где со священником и с преподавателями могут поговорить все желающие, не нарушая правил карантина.

Ранее «Фраза» сообщала, что Церковь выпустила рекомендации по переходу воскресных школ на дистанционное обучение.