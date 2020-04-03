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Более 8 тысяч украинцев, застрявших заграницей, просятся на родину

Более 8 тысяч украинцев, застрявших заграницей, просятся на родину

По состоянию на сегодняшний день, 3 апреля, 8500 украинцев, которые до сих пор находятся заграницей, обратились в дипломатические учреждения с просьбой как можно быстрее эвакуировать их в Украину. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он, в частности, отметил, что в рамках программы МИД «Защита» для поддержки украинских граждан, которые вынужденно остаются за рубежом, в иностранные дипломатические учреждения Украины обратились 13787 граждан Украины. Из них 8538 настаивают на возвращении в страну как можно быстрее.

В МИД также знают о 140 украинцах, которые вынуждены оставаться за границей и у которых есть проблемы с жильем.

«Мы пытаемся им максимально помогать. У нас есть случаи, когда получается благодаря сотрудничеству с местным бизнесом или церковью решать вопрос проживания», — сказал Кулеба.

Ранее «Фраза» сообщала, что с начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавируса в страну вернулись около 150 тысяч украинских граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение украинцев из-за границы без прохождения обязательной обсервации в течение 2 недель будет невозможным из-за угрозы распространения коронавируса.

Тэги: Украина, общество, политика, заграница, МИД Украины, новости Украины

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