Москвичи завезли коронавирус в аннексированный Россией Крым

В аннексированном Россией Крыму зафиксировали новые случаи коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает самозваный глава полуострова Сергей Аксенов.

Как цитирую его российские СМИ, он рассказал следующее: «Один крымчанин, который вернулся из Москвы от родственников, а второй москвич, который в Крым к родственникам приехал. Два диагноза подтверждение».

По его словам, всего в крыму заболели восемнадцать человек.

Отмечается, что на полуострове в целях недопущения распространения коронавируса до 6 апреля «действует режим всеобщей самоизоляции».

Как писала «Фраза», в Крыму кинули на нары украинских моряков. Но не за браконьерство.