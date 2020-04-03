Вакцина против коронавируса готова? В США представили результаты первых испытаний

В США представлены первые результаты доклинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Как выяснили журналисты «Фразы», при разработке вакцины ученые отталкивались от опыта борьбы с вирусами атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS.

«Апостроф» со ссылкой на западную прессу пишет, что вакцина была создана не на основании частей РНК вируса, а на основе фрагментов S-белка вируса, через который SARS-CoV-2 проникает в организм.

Американские специалисты также смогли создать оригинальную систему проникновения вакцины в организм. Она создана в виде пластыря, который покрыт наноиглами. Это позволяет препарату проникнуть на нужную глубину и заставляет иммунитет взаимодействовать с ним.

Опыты проводились на лабораторных мышах. Спустя две недели после вакцинации у грызунов начали активно вырабатываться антитела к коронавирусу.

По словам разработчиков вакцины, похожая схема сработала против вируса MERS. Тогда вакцина уберегала животных от заболевания на протяжении года.

Ранее «Фраза» сообщала, что в России сообщают о создании трех лекарственных препаратов, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19. Один из этих препаратов уже прошел клинические испытания.

Чуть позже стало известно, что уже вторая вакцина против коронавируса готовится к испытаниям на людях.

Напомним также, что, по словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, вакцина от коронавируса Covid-19 может появиться не раньше, чем через год.