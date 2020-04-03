Синоптики заявили, что в Украину идет летняя жара

С начала следующей недели в Украину придет жара. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что по всей территории страны будет сухо и малооблачно.

Днем температура воздуха поднимется до плюс 15-19 градусов.

При этом ожидаются резкие перепады температур: ночью возможны морозы до 2 градусов.

В Киеве будет без осадков: днем 16-18 тепла, а ночью плюс 1-3.

Как писала «Фраза», синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.

Сообщалось, что в ближайшие выходные ожидается потепление по всей Украине.