Синоптики заявили, что в Украину идет летняя жара

С начала следующей недели в Украину придет жара. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.
Синоптики говорят, что по всей территории страны будет сухо и малооблачно.
Днем температура воздуха поднимется до плюс 15-19 градусов.
При этом ожидаются резкие перепады температур: ночью возможны морозы до 2 градусов.
В Киеве будет без осадков: днем 16-18 тепла, а ночью плюс 1-3.
Как писала «Фраза», синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.
Сообщалось, что в ближайшие выходные ожидается потепление по всей Украине.