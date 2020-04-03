Число зараженных коронавирусом в Украине продолжает увеличиваться

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как выяснили журналисты «Фразы», всего сейчас в Украине коронавирусом заразилось 942 человека.

Министерство здравоохранения Украины в Facebook сообщает, что 23 случая заражения оказались летальными, 19 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

— Винницкая область — 61 случай;

— Волынская область — 10 случаев;

— Днепропетровская область — 12 случаев;

— Донецкая область — 8 случаев;

— Житомирская область — 6 случаев;

— Закарпатская область — 24 случая;

— Запорожская область — 22 случая;

— Ивано-Франковская область — 81 случай;

— Кировоградская область — 15 случаев;

— г. Киев — 180 случаев;

— Киевская область — 70 случаев;

— Львовская область — 13 случаев;

— Луганская область — 3 случая;

— Одесская область — 20 случаев;

— Полтавская область — 5 случаев;

— Ровенская область — 25 случаев;

— Сумская область — 30 случаев;

— Тернопольская область — 114 случаев;

— Харьковская область — 1 случай;

— Херсонская область — 4 случая;

— Хмельницкая область — 7 случаев;

— Черновицкая область — 171 случай;

— Черкасская область — 55 случая;

— Черниговская область — 5 случаев.

При этом нет данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию вчерашнее утро, 2 апреля, в Украине было лабораторно подтверждено 804 случая заражения коронавирусной инфекцией.