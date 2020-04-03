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Моча и Херота: составлен список самых странных названий российских рек

Моча и Херота: составлен список самых странных названий российских рек

В России составили список «самых веселых» названий рек в стране. Как выяснили журналисты «Фразы», рейтинг приводит портал ТурСтат.

Самой «забавной» стала река Звероножка в Московской области.

В список также попали реки Херота (Сочи) и Малявка (Рязанская область).

Десятка выглядит следующим образом:

Как писала «Фраза», в России под видом борьбы с коронавирусом выстраивают систему тотальной цифровой слежки за людьми.

Сообщалось, что российские масоны ушли на карантин, а украинские пока отмалчиваются.

Тэги: Россия, мир, река, курьезы

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