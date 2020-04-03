Стало известно, когда украинцы смогут увидеть розовую Луну

Украинцы смогут увидеть розовую Луну. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом передают «Українські Новини».
Красивое явление будет доступно жителям нашей страны в ночь на среду, 8 апреля.
Сообщается, что розовая Луна это явление, также известное как весеннее Суперлуние.
Луна будет казаться больше своих привычных размеров из-за максимального приближения к нашей планете.
Кроме этого по астрономическому календарю с апрельским Суперлунием начинается приход весны.
В публикации говорится, что Луна может иметь красноватый цвет «из-за пыли, пепла и других частиц в атмосфере». Светило «будет освещать небо ярче на целых 30%, а диск увеличится на 14%».
Как писала «Фраза», синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.
Сообщалось, что в ближайшие выходные ожидается потепление по всей Украине.