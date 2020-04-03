На НТН каждое воскресенье будет выходить телепрограмма «Слово Предстоятеля»

Телеканал НТН 5 апреля в 06.50 начнет показ проекта «Слово Предстоятеля». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, по воскресеньям, в утреннем эфире телеканала, зрители смогут услышать Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

Впервые проект «Слово Предстоятеля» вышел год назад в эфире телеканала «Интер».

«Этот проект важен для миллионов людей. Особенно в такое непростое время, в которое мы живем, когда люди очень многого боятся и во многом сомневаются. Многие сейчас теряют веру или становятся маловерными. Люди теряют ориентиры. Мое мнение, что главный ориентир — это вера. Поэтому в такие периоды общение с Предстоятелем приобретает особое значение и необходимость. Видя реакцию зрителей на предыдущий цикл этой программы и понимая, чувствуя, что людям это важно и нужно, мы решили сделать второй цикл. Потому что это поддержка, очень серьезная эмоциональная, моральная и духовная опора. И мы рады, что Митрополит Онуфрий разделяет нашу позицию и при всей своей загруженности находит время и силы на этот проект», — сказала руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

В новых выпусках проекта «Слово Предстоятеля» на НТН Блаженнейший Митрополит Онуфрий будет рассказывать о христианских добродетелях — о совершении добрых поступков, о милосердии, о терпимости, о молитве, о посте, о сострадании.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий рассказал, как молиться во время карантина.