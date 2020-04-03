Коронавирус в США установил жуткий мировой рекорд

Коронавирус COVID-19 установил страшный рекорд смертности в США. Как выяснили журналисты «Фразы», цифры на пятницу, 3 апреля, приводит университет Джонса Хопкинса.

Сообщается, что за сутки от заразы погибли 1 169 человек.

Общее число жертв болезни в США выросло до 6 053 людей.

Сразу 1 562 человека скончались в Нью-Йорке.

Всего от заразы вылечили 9 148 людей.

Всего в стране заболели 246 тысяч человек.

Ранее суточный рекорд смертности от коронавируса принадлежал Италии: тут 27 марта от болезни скончались 969 человек.

Как писала «Фраза», коронавирус может изменить экономическое мышление людей.

Ранее ученые назвали два главных симптома коронавируса.